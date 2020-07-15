Тухугов проведет следующий бой на UFC 253

Россиянин Зубайра Тухугов, выступающий в полулегком весе, проведет свой следующий бой на UFC 253, сообщает MMA Junkie. Он встретится с канадцем Хакимом Даводу. Предполагается, что турнир пройдет в сентябре.

Тухугов в феврале нынешнего года нокаутировал американца Кевина Агилара. В активе 29-летнего россиянина 19 побед, пять поражения и одна ничья. Он является главным спарринг-партнером и другом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

У 29-летнего канадца 11 побед и 1 поражение.