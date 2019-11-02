Тренер Гастелума: «Мне даже в голову не пришло бы попытаться нарушить правила»

Тренер бойца Келвина Гастелума Рафаэл Кордейру отверг обвинения в том, что его спортсмен опирался на него, когда проходил процедуру взвешивания перед турнирном UFC 244. Американцу предстоит бой с Дарреном Тиллом.

— Бойцы спотыкаются, — цитирует MMA Fighting Кордейру. — Я подошел туда просто, чтобы проверить его вес. Как вы себе представляете, что грудью держал его? Это бред. Там были двое чиновников атлетической комиссии, я был перед всем миром... Это невозможно. Мне даже в голову не пришло бы попытаться нарушить правила. Мой боец потел, бегал как маньяк, усердно трудился и выполнил свою работу. У всех есть рот и они могут говорить все, что хотят.

Гастеллум попал в скандальную историю на взвешивании перед боем против Тилла