Тони Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова: «У Хабиба не хватило духа»

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-8) рассказал, как он себя чувствует в преддверии поединка с Бобби Грином (29-14), и раскритиковал экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я не собираюсь называть его [Бобби Грина] засранцем, но не так давно я видел его в холле, — сказал Фергюсон на пресс-конференции. — Мистер вспыльчивость. Это круто, это твоя фишка, я тебя понимаю. Но когда он увидел меня, у него был такой вид, будто он увидел четвертого всадника смерти. Это было какое-то безумие.

Ты должен понять, чувак, я не привык проигрывать. Я занимаюсь спортом с 4 или 5 лет. Я 30 лет занимаюсь спортом на самом высоком уровне. Чувак, ты перегораешь. Потребовалась целая пандемия, чтобы я потерял свою победную серию из 12 боев. Я не злюсь на это. Но мне пришлось уволить нескольких тренеров. Это было токсично, а я этого не понимал. Сейчас я могу сказать, что ко мне вернулась концентрация.

Я должен был стать тренером на шоу The Ultimate Fighter [31]. Я должен был стать тренером против Кабибера (Хабиба Нурмагомедова. — Прим. «СЭ). Он все еще находится в мировом турне. И я думаю, что бы у него ни случилось, у него не хватило духу пойти тренировать своего двоюродного брата. В ноябре я уже знал, что мы будем тренировать. У меня были встречи с Хантером [Кэмпбеллом], руководителем UFC. Это была игра. Я сделал все, что нужно, чтобы вернуть Хабиба, но он сбежал, как маленькая трусишка. Так что, пошел ты, Хабиб».

Фергюсон идет на серии из пяти поражений. Его бой против Грина пройдет 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.