Макс Холлоуэй: «Реванш Порье и Гейджи — это бой года»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) поделился ожиданиями от реванша между Дастином Порье (29-7) и Джастином Гейджи (24-4).

«Я хочу, чтобы рано или поздно мое имя прозвучало в бою за титул BMF, — сказал Холлоуэй на пресс-конференции. — Это было бы здорово. Я бы с удовольствием подрался с любым из этих парней просто ради фанатов. Это бой для фанатов. Это большой поединок, брат. Крутой бой. Я рад, что у этих ребят есть возможность завоевать пояс BMF. Эти парни — крутые. Я считаю, что в этом бою победит тот, кто получит больше повреждений, кто сможет продержаться дольше другого. Это поединок года, брат. Если вам нужен претендент на бой года, то вот этот поединок — это бой года.

И у Дастина, и у Гейджи есть бокс. Гейджи вообще делает любой бой сумасшедшим. Он делает любой бой абсолютно безумным, собачьим, называйте как угодно, но Гейджи просто превращает каждый поединок в жуткий. В конце концов, Дастин Порье — это Дастин Порье, брат. Я думаю, что этот бой будет сумасшедшим».

Порье и Гейджи подерутся за титул BMF на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.