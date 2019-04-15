Тарасов показал сломанные руки после боя с Дациком

Блогер Артем Тарасов в своем Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после боя с бывший бойцом ММА Вячеславом Дациком. На обе руки Тарасова наложен гипс.

Напомним, ранее РБК сообщил, что победу в поединке одержал Тарасов. Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя.

28-летний боец ММА Артем Тарасов провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.

Источник: Дацик проиграл в поединке Тарасову