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Сегодня, 15:04

Тактаров рассказал о своем самом странном бое в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров рассказал подробности самого странного боя в своей карьере с Энтони Масиасом, который многие считают договорным.

«Второй бой я должен был проводить с Пэтом Смитом. Вместо него выпустили Энтони Масиаса, у которого был тот же менеджер Бадди Элбин, что и у меня. Сейчас такое тоже бывает, как, например, в бою Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи. В то время Элбин был главным промоутером, который отбирал бойцов в UFC. Он сменил на этом посту Арта Дэйви, и все хотели под него подписаться. Бадди хотел протолкнуть своих ребят, с которых он брал больше процентов. С Масиаса он брал не меньше половины, а с меня 40 процентов. За них я сражался, потому что он хотел больше. Масиас вышел, прыгнул мне в ноги, а я его сразу задушил. До этого он приезжал к нам в зал, и мы с ним два раза спарринговали. Он меня постоянно об этом просил, но ничего особенного собой не представлял ни в ударной технике, ни в борьбе. По весу я тоже его превосходил, поэтому проблем с ним не было. Он проиграет мне и опять хочет, проиграет — опять хочет. Был очень надоедливый. Потом мы с ним подружились, и он оказался нормальным парнем», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Тактаров победил Масиаса за девять секунд в полуфинале турнира UFC 6 14 июля 1995 года удушением гильотиной. Этот бой долгое время оставался рекордно быстрым сабмишеном на турнирах UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-rasskazal-o-svoem-samom-strannom-boe-v-ufc-266000/
Олег Тактаров
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