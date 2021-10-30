Российский боец UFC Тагир Уланбеков прокомментировал победу над Алланом Насименто раздельным решением судей на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

«Я не нервничал за решение, — сказал Уланбеков журналистам. — Был уверен, что это мой был. Я 100 процентов выиграл первый и третий раунды. Во втором раунде, хоть и был сверху, не показывал активных действий. Во втором поймал его на удушающий прием. Захват был очень плотным. Я почувствовал, что он немного заснул. Оттолкнул его от себя — и он проснулся. Нужно было до конца дожимать, а я не дожал».

В числе секундантов Уланбекова (14-1 в ММА) был экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Конечно, Хабиб рад победе. Но я очень много ошибок допустил в бою. Есть над чем работать. Я не смог раскрыться на 100 процентов, так как год не выходил в клетку. Во втором раунде я его просто залеживал, и перед третьим раундом Хабиб сказал мне: «Ты для чего сюда приехал? Драться, или что? Иди и дерись! Можешь намного лучше себя показать. Ты даже не устал. Поработай так, чтобы устать».