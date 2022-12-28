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Сегодня, 11:08

Соннен считает, что победа Волкановски над Махачевым не станет сенсацией

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что победа чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (25-1) над чемпионом в легком дивизионе Исламом Махачевым (23-1) не станет сенсацией.

«Будет ли апсетом поражение Ислама? Конечно, нет. Волкановски занимает первую строчку в рейтинге бойцов вне зависимости от категории. Волкановски никогда не проигрывал, он занимает более высокое положение. Так может ли его победа шокировать мир?» — спросил Соннен на своем YouTube-канале.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

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