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Сегодня, 10:45

Кевин Ли: «Чимаев меня не переборет. Не надо делать вид, будто его все боятся»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Кевин Ли (19-7) заявил, что готов встретиться с непобежденным бойцом Хамзатом Чимаевым (12-0).

«В следующий раз я буду драться с Чимаевым. Он меня не переборет, и я никогда не проигрывал в первом раунде. UFC, я готов. Не надо делать вид, будто его все боятся», — написал Ли в Twitter.

Ли покинул UFC в августе 2021-го, проиграв Даниэлю Родригесу (17-3) на UFC on ESPN 30.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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