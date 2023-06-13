Следующий бой Вадима Немкова в Bellator: дата и время начала поединка, кто соперник российского бойца

В ночь с 16 на 17 июня российский боец Вадим Немков проведет поединок против кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297 в Чикаго (США).

Бой Немкова и Ромеро станет главным событием турнира Bellator 297. Ориентировочное время начала поединка — около 6.30 по московскому времени.

На счету 46-летнего Ромеро 15 побед и 6 поражений в ММА, он был временным чемпионом UFC в среднем весе. Также кубинец становился серебряным призером Олимпиады-2000 в вольной борьбе.

30-летний Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе, у него 16 побед и 2 поражения в ММА.

Турниры промоушена Bellator не показывают на территории России легально. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Bellator 297.