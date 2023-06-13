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Самурай: «Когда бойцы Top Dog выходят на поединок, появляется море крови. В других лигах нет подобного»

Алина Савинова
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Кулачный боец Наим «Самурай» Давудов прокомментировал выступления бойцов Top Dog на первом турнире RCC Hard.

«Турнир получился очень громкий. Я даже отдыхая с семьей на выезде из города, смотрел трансляцию в кафешках, уделил этому свое время. Были мысли даже поехать туда и посмотреть вживую, но подумал, что в первый раз обойдусь трансляцией по телевизору. Финальный бой прошел в лучшем стиле Top Dog. Один из наших амбассадоров насилия Серега «Кратос» показал нашу тему. Когда наши топовые бойцы выходят, появляется море крови. В других лигах я не вижу ничего подобного, как на каждом турнире Top Dog. Может быть, Серега выиграл не очень убедительно, но он показал то, чем захватывает Top Dog. Огромный ему респект. «Фомич» и «Чингисхан» также порадовали», — цитирует Давудова MMA.Metaratings.ru.

Первый турнир кулачной лиги RCC Hard прошел 29 апреля в Екатеринбурге. В главном событии вечера представитель Top Dog Сергей Калинин по прозвищу Кратос решением судей одержал победу над бразильцем Кристиано Фроличем.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/samurai-v-drugikh-ligakh-net-stolko-krovi-kak-v-top-dog-258521/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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