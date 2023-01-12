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Сегодня, 12:20

Шон Стрикленд: «В чем французы лучше всего? В умении сдаваться»

Давид Хачатрян
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Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press

Американский средневес Шон Стрикленд (25-5) в преддверии боя с французским бойцом кумыкского происхождения Нассурдином Имавовым (12-3) заявил, что французы известны своей трусостью.

«Что мы знаем о французах? В чем они лучше всего? В умении сдаваться, — сказал Стрикленд на пресс-конференции UFC. — Я не смотрел его боев [Имавова], знаю лишь, что он наносит сильные удары, но он все равно чертов французик. Трудно оставить прошлое позади. Существует много историй, когда французы давали заднюю. Может быть, он хочет доказать, что французы больше не трусят? Черт его знает. Единственное, в чем они хороши — это в умении устраивать беспорядки, сдаваться и проигрывать битвы. Посмотрим, может быть, он другой».

Стрикленд и Имавов проведут бой 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США. Бой пройдет в рамках полутяжелого веса.

UFC
ММА
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