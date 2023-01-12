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Сегодня, 12:41

Лобов оплатит судебные издержки за неудачную попытку засудить Макгрегора

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Артем Лобов (13-15) должен оплатить судебные издержки, так как Высокий суд Ирландии отклонил иск Лобова, в котором он обвинил экс-чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) в диффамации, пишет The Irish Times.

Лобов заявил, что он стал жертвой оскорбительных, запугивающих и клеветнических постов Макгрегора в Twitter. В ответ судья сообщил, что-то, что ирландец назвал Лобова «крысой» не подпадает под обвинения в клевете, а является свободным выражением своего мнения.

Ранее Лобов подал на Макгрегора иск с целью взыскать с него долю с продажи виски Proper No. Twelve. В интервью talkSPORT Лобов говорил, что он предложил ирландцу создать виски, добавив, что для этого он один договаривался со всеми бизнес-партнерами.

Виски Proper No. Twelve поступил в продажу в сентябре 2018 года. В 2021 году Макгрегор продал контрольный пакет акций компании Proximo Spirits за 600 миллионов долларов.

Артем Лобов
Конор Макгрегор
UFC
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