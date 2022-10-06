Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 полусреднего веса UFC

Непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16-0) поднялся с 11-й строчки рейтинга UFC в полусреднем весе на 10-ю. Таким образом, он сместил с первой десятки обладателя титула BMF Хорхе Масвидаля (35-16). Также на одну строчку поднялся Висенте Люке (21-9): с 10-й на 9-ю.

Рахмонов в прошлом бою победил 13-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.