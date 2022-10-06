Кевин Холланд подерется со Стивеном Томпсоном 3 декабря на UFC Fight Night

Американский боец Кевин Холланд (23=8) подерется с 39-летним полусредневесом Стивеном Томпсоном (16-6). Как сообщает MMA Junkie, бой состоится 3 декабря на UFC Fight Night в Орландо.

В среду, 5 октября, Холланд объявил, что больше не вернется в ММА. 29-летний средневес в последнем бою сабмишном в первом раунде потерпел поражение от Хамзата Чимаева (12-0). Поединок состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Томпсон идет на серии из двух поражений. 18 декабря 2021 года он проиграл Белалу Мухаммаду (21-3) на UFC Fight Night 199 единогласным решением судей.