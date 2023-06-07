Сергей Павлович знает, как будет драться против него Джон Джонс

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович (18-1) уверен, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) будет стараться пройти в борьбу в бою с ним.

«Я примерно понимаю, что будет делать Джон Джонс, — заявил Павлович в интервью «Вестнику ММА». — Его основная задача — отбивать мне ноги и попытаться пройти в борьбу, так как многие думают, что я не умею бороться, потому что не показываю этого. Вряд ли он будет биться со мной на руках в стойке, разве что какие-то непонятные вещи делать, типа этих его ударов в колено — это единственное, что вижу. Но основное — отбивать ноги и проходить в борьбу».

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.