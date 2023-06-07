Майкл Биспинг назвал тяжеловеса, который создаст Джону Джонсу проблемы

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) может одолеть экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Бой Джона Джонса и Стипе Миочича должен состояться в «Мэдисон Сквер Гарден», и я надеюсь, так и будет, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Это был бы настоящий тест в тяжелом весе для Джона Джонса. Да, он дрался с Сирилом [Ганом], но Ган не всесторонне развитый боец. Есть куда более стилистически сложные для Джонса бои.

Стипе — король тяжелого веса. Он трижды защищал пояс, он — потрясающий борец. Он смог повалить ДиСи [Даниэля Кормье], он также смог остановить тейкдауны ДиСи».

Предположительно, поединок Джонса и Миочича должен состояться осенью в Нью-Йорке, США.