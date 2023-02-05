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Сегодня, 13:53

Кавалари — о поединке против Романкевича: «Мне будет не так просто достать его в бою»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бразильский кикбоксер и боец смешанного стиля Сауло Кавалари рассказал о своих планах на бой против белоруса Петра Романкевича.

«На моем пути в кикбоксинге были настоящие монстры — Тайрон Спонг, Артеем Вахитов, Павел Журавлев. И они не смогли меня удивить. Посмотрим, что подготовил Петр для меня, но я буду навязывать свою игру. У него хорошая антропометрия, он хлестко бьет ногами. Ну и он выше ростом, чем я, а это тоже немало важно. Мне будет не так просто достать его в бою. Я буду стараться наносить быстрые контратаки и давать больше прессинга», — приводит слова Кавалари РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1072856-saulo-kavalari-rasskazal-o-plane-na-boi-protiv-romankevichem
ММА
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