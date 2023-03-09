Саид Нурмагомедов: «Очень удивило, как легко Джонс победил Гана после трехлетнего простоя»

Боец UFC Саид Нурмагомедов прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом в турнире UFC 285.

«В 2016 году первый раз приехали в Америку и отправились в зал «Джексон Винк». Я тогда дрался в Гран-при «Ахмата» и почти всю подготовку провел в «Джексон Винк». Зал хороший, в плане тренировок все есть. Живешь на втором этаже, на первом зал, много спарринг-партнеров, но сам город Альбукерке чуть скучный.

Джонс — дружелюбный. Мог поздороваться, пообщаться, хотя я плохо знаю английский. Очень удивило, как легко он победил Гана после трехлетнего простоя. Сразу задушил, Ган даже не пытался сопротивляться. Перегорел он или что, не знаю», — цитирует «РБ Спорт» Нурмагомедова.