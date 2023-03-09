Джош Томсон не считает Джонса величайшим в истории

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) заявил, что оппозиция в полутяжелом дивизионе не такая сильная, как в легком или полусреднем весах.

«Все говорят, что Джон Джонс дрался с Руа. Да, он дрался с хорошими парнями, но они были в конце [своей карьеры], они определенно не были в расцвете сил. Я опираюсь на уровень оппозиции. Эти полутяжеловесы не так хороши, как те, кто выступает в полусреднем, легком, полулегком и легчайшем весах», — сказал Томсон на Weighing In.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.