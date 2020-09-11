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Роналдо оценил пост Хабиба про гол в финале ЧМ-2002

13:58
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо отреагировал у себя в Instagram на публикацию российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов посвятил недавний пост первому голу Роналдо в финале ЧМ-2002 против Германии (2:0).

«У каждого видение разное, но именно этот момент в спорте я запомнил надолго, — написал Хабиб. — Футбол — великий спорт».

Роналдо оценил пост Хабиба, перепостив его у себя в сторис и добавив три смайлика с футбольным мячом в середине.

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