Роналдо оценил пост Хабиба про гол в финале ЧМ-2002
13:58
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо отреагировал у себя в Instagram на публикацию российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Нурмагомедов посвятил недавний пост первому голу Роналдо в финале ЧМ-2002 против Германии (2:0).
«У каждого видение разное, но именно этот момент в спорте я запомнил надолго, — написал Хабиб. — Футбол — великий спорт».
Роналдо оценил пост Хабиба, перепостив его у себя в сторис и добавив три смайлика с футбольным мячом в середине.
Из Instagram Роналдо pic.twitter.com/AikdcrEzrE— dolvya (@dolvya1) September 11, 2020