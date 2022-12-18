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Сегодня, 09:24

Родившийся без ног американец выиграл дебютный бой по ММА. Видео

Давид Хачатрян
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Зайон Кларк.

25-летний американец Зайон Кларк (1-0) одержал победу над Юджином Мюрреем (0-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 20-27) на турнире Gladiator Challenge: Seasons Beatings в Сан-Диего, США. Турнир состоялся 17 декабря.

Кларк родился без ног из-за синдрома каудальной регрессии — редкого заболевания, которое ухудшает развитие нижней части тела. Перед боем Кларк сообщил, что не ищет оправданий, а хочет добиться своего — стать профессиональным бойцом ММА.

ММА
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