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Шон Стриклэнд: «Я чертов лузер»

Стриклэнд считает, что его засудили в бою с Каннонье
Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шон Стриклэнд (25-5) недоволен поражением в бою с Джаредом Каннонье (16-6) и обвинил судей в плохой работе.

«Я чертов лузер. Снимаю шляпу перед Джаредом, но тебе помогли судьи, которые, черт возьми, хреново выполняют свою работу, — сказал Стриклэнд в соцсетях. — Взгляните на статистику, на то, сколько ударов я ему нанес. Ко мне подходят эксперты и говорят: «Да, чувак, хрен знает, как ты проиграл. Ты чаще попадал». Короче, проехали. Вернусь к тренировкам и буду готовиться к следующему оппоненту».

Стриклэнд проиграл Каннонье раздельным решением судей (46-49, 49-46, 49-46). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

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