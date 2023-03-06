Промоутер Герман Титов рассказал, о чем он предупредил Исмаилова и Штыркова

Гендиректор RCC Boxing Promotions Герман Титов ответил на вопрос о статусе поединка между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

«Я не провожу неофициальных боев. Я сразу предупредил стороны об этом. Поединок будет официальным, и он будет учитываться в Boxrec. В неофициальных боях Штыркова и Исмаилова я не видел. Иван сам выразил желание провести такой поединок. Сейчас у многих есть желание проводить денежные бои. Чтобы их проводить, нужно сталкивать людей, которые популярны. Они популярны в ММА. У них был бой, сейчас — реванш. Ажиотаж есть. Пусть победит сильнейший, а мы изучим возможности, что делать дальше», — цитирует Титова Metaratings.ru.

Поединок между Исмаиловым и Штырковым состоится в Екатеринбурге 7 марта.