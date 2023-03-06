Бикрев: «Жду боя с Двалишвили. Считаю, что там будут лететь искры, но Ян досрочно выиграет»

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев считает, что россиянин Петр Ян одержит победу над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 211.

«Считаю, что Ян сейчас очень сильно мотивирован и заряжен. В последних двух поединках он был очень расслаблен, а сейчас должен показать крутое выступление. Жду боя с Двалишвили и считаю, что там будут лететь искры. По-моему мнению, Мераб не того уровня, что Петя, он и в борьбе не сможет ему ничего противопоставить, да и по скорости, по ударной технике Ян выше его на три головы. Будет досрочная победа от Петра», — приводит Metaratings.ru слова Бикрева.

Поединок между Яном и Двалишвили пройдет в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США). На счету россиянина 16 побед и 4 поражения в 20 поединках по правила ММА. В активе грузина 15 побед и 4 поражения.