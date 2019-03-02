Промоутер Александра Емельяненко: "Завтра будем разбираться. что произошло"

Исполнительный директор RCC Boxing Promotions (RCC) Николай Клименко отметил, что разбираться с задержанием бойца Александра Емельяненко​ будет в субботу. 37-летний спортсмен был доставлен в полицейский участок.

- Завтра будем разбираться, что произошло, - сказал Клименко. - Пока рано что-то комментировать

В пятницу Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как позднее сообщил "СЭ" глава RCC Николай Клименко, запланированный на 4 мая бой Емельяненко пока не отменен.

Дебоши, ДТП, пьяные драки. Все скандалы с Александром Емельяненко