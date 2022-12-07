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Прохазка: «В UFC несправедливо поступили с Тейшейрой. Ему должны были дать Блаховича»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) признался, что был удивлен, когда узнал, что Гловер Тейшейра (33-8) не будет драться на UFC 282. Об этом он сказал чешскому изданию iDNES.

— Вместо вас за титул будут драться Ян Блахович и россиянин Магомед Анкалаев. Что думаете?

— Что они [UFC] несправедливо поступили с Гловером Тейшейрой. Я удивился, когда узнал, что ему не дали боя, что ему не дали Блаховича. Но я думаю, что это просто бизнес... я отправил ему голосовое сообщение, сказав, что сожалею, что бой слетел перед самым турниром.

— Вы же знаете, что Тейшейра отказался драться с Анкалаевым, потому что требовал больше времени на подготовку?

— Это титульный бой. Ты должен быть готов. Посмотрим, как это скажется на Гловере, потому что последние два-три года были его лучшими в карьере.

— Кто фаворит в бою Блаховича и Анкалаева?

— Не знаю. Пусть победит сильнейший. Хотелось бы, чтобы пояс остался в Европе. Это помогло бы реализовать другие планы.

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы. Из-за этого он отказался от титула чемпиона. Ян Блахович (29-9) и Магомед Анкалаев (18-1) подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

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