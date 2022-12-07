Иржи Прохазка: «Нганну отговаривал меня освобождать титул»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) сообщил, что чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) не советовал ему из-за травмы оставлять титул чемпиона.

«Я разговаривал с Франсисом в раздевалке. Он советовал мне не слушать UFC и не отдавать титул. Я сказал, что мне плевать. Он настаивал на том, чтобы я не освобождал титул. Если у меня травма, если я не могу выйти в клетку, то пусть за титул подерутся другие, ничего страшного. Я знаю, кто я и чего хочу. Я знаю, что подерусь через шесть месяцев и снова буду носить пояс», — сказал Прохазка в интервью iDNES.

Прохазка выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы. По этой причине он отказался от чемпионского пояса. Ян Блахович (29-9) и Магомед Анкалаев (18-1) подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.