Прохазка нокаутировал Оздемира на UFC 251

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 251. Состоялись бои предварительного карда.

Чех Иржи Прохазка (27-3-1), выступающий в полутяжелом весе, во втором раунде нокаутировал швейцарца Волкана Оздемира (17-5).

Финн Макван Амирхани (16-4) удушающим приемом победил шотландца Дэнни Генри (12-4). Бой прошел в полулегком весе, он завершился на четвертой минуте первого раунда.

Россиянин Муслим Салихов (17-2), выступающий в полусреднем весе, победил бразильца Элизеу Залески Дос Сантоса (22-7) раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 30-27.

Российский легковес Роман Богатов (10-1) единогласным решением судей проиграл бразильцу Леонарду Сантосу (18-4-1) — 26-29, 26-29, 26-29.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове