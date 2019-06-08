Пресс-конференция Нурмагомедова и Порье пройдет 12 июня в Лондоне

Пресс-конференция бойца ММА, чемпион UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье пройдет в Лондоне 12-го июня. Поединок между спортсменками пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го. На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.

"91 день до боя". Хабиб – о поединке с Порье