"91 день до боя". Хабиб – о поединке с Порье

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме фотографию со со своим тренером Хавьером Мендесом. 30-летний россиянин проведет поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

– Тренер, вы готовы? До боя остался 91 день, – подписал фото Нурмагомедов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го. На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.