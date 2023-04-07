Пономарев: «Я слишком громкий для команды Федора»

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев (6-2) в интервью «СЭ» объяснил, почему перестал тренироваться в Старом Осколе в команде легендарного Федора Емельяненко.

? Можно ли назвать эти перемены для тебя глотком свежего воздуха?

? Да, можно и так сказать (улыбается)... Глотком воздуха свободы.

? Тебя там в цепи держали?

? Нет, почему? Я ни про кого не говорю плохо. Но я недавно смотрел интервью, в котором они выразились, что, Гриша такой громкий, но для их клуба. Может быть, это и правда. Маленько, может быть, внутренним составляющим я не для их клуба. Ну они предпочитают больше поскромничать, я имею в виду в интервью только, в бою-то они вообще все звери. А я и немного где-то поговорить люблю, где-то что-то высказываться, где-то и сматериться. Но это их воспитание, и это для них неприемлемо. Здесь клуб Strela — сборный. Здесь бойцы и поп-ММА, UFC, кулачка — отовсюду. Ты в этом варишься, и все равно более раскрепощенный, свободный в этом плане.

В июле на турнире АСА 160 в Сочи Пономарев проведет бой против Мухумата Вахаева.

18 марта на турнире AMC Fight Nights в Ульяновске Пономарев досрочно победил Юсупа Шуаева. После победы Григорий рассказал, что прекратил тренироваться в команде Федора Емельяненко.