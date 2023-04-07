Пономарев рассказал, как подписался в АСА

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев (6-2) рассказал, как перешел в АСА.

«История началась еще перед третим боем с Юсупом Шуаевым, где-то недели за две. Можно сказать, я уже ментально был согласен. На кону был бой, и о чем-то конкретно не мог говорить, потому что все равно надо было подумать, посчитать, с тренерами обговорить. Но мы готовились на бой, поэтому это мы спустили на паузу. Асланбеку [Бадаеву] я сказал, что на следующий день после боя я готов с ним разговаривать. Я отбился, и буквально через три дня он написал мне. И все. Мы начали эту тему крутить, обговаривать с тренерами контракт. И теперь я участник Гран-при», — сказал Пономарев «СЭ».

Пономарев проведет бой против Мухумата Вахаева на турнире АСА 160, который пройдёт 21 июля в Сочи.