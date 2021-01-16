Галва UFC Дана Уайт подтвердил информацию, что победитель главного боя первого турнира в 2021 году между американцом Максом Холлоуэем и Кэлвином Каттаром получит право на титульный поединок. В этой весовой категории на данный момент владеет Александер Волкановски.

— Я знаю, что Макс чувствует себя так, как будто он выиграл тот бой с Волкановски на UFC 251, и многие другие люди думают, что он выиграл тоже, — цитирует BJ Penn Уайта. — Так что он должен завтра вечером показать всем, что он парень номер 1 в мире и что он готов снова сразиться с Волкановски. Так что да, если он победит Макса, то, вероятно, будет следующим претендентом на титул.

На счету 29-летнего Холлоуэя в ММА: 21 победа и 6 поражений, У 32-летнего Каттара — 22 победы и 4 поражения.