В ночь с 16 на 17 января в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» пройдет первый турнир UFC в 2021 году. В главном поединке встретятся бойцы полулегкой весовой категории, американцы Макс Холлоуэй и Кэлвин Каттар. Ориентировочное время начала боя — 01.00 (мск), 17 января.

На счету 29-летнего Холлоуэя в ММА: 21 победа и 6 поражений, У 32-летнего Каттара — 22 победы и 4 поражения.

В этот вечер проведет свой поединок россиянин Рамазан Эмеев (19-4). Его соперником станет немец Давид Завада (17-5).

Трансляция боев турнира в Абу-Даби будет доступна на официальном сайте UFC.

Полный кард:

Якоб Килбурн (США, 8-3) — Остин Линго (США, 7-1)

Сара Морас (Канада, 6-6) — Ванесса Мело (Бразилия, 10-8)

Давид Завада (Германия, 17-5) — Рамазан Эмеев (Россия, 19-4)

Карлос Фелипе (Бразилия, 9-1) — Джастин Тафа (Австралия, 4-1)

Янан Ву (Китай, 11-3) — Жоселин Эдвардс Лабориль (Панама, 9-2)

Фил Хоуз (США, 9-2) — Нассурдин Имавов (Франция, 9-2)

Пунахел Сориано (США, 7-0) — Душко Тодорович (Сербия, 10-0)

Хоакин Баккли (США, 12-3) — Алессио Ди Чирико (Италия, 12-5)

Сантяго Понзиннибио (Аргентина, 27-3) — Джинлян Ли (Китай, 17-6)

Карлос Кондит (США, 31-13) — Мэтт Браун (США, 22-17)

Макс Холлоуэй (США, 21-6) — Кэлвин Каттар (США, 22-4)