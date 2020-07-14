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Петр Ян вошел в топ-15 рейтинга p4p UFC

14 июля 2020, 11:39
Петр Ян. Фото Instagram
Петр Ян. Фото Instagram
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Российский боец Петр Ян вошел в топ-15 рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (p4p).

12 июля 27-летний спортсмен стал чемпионом организации в легчайшем весе, победив Жозе Альдо.

Рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Стипе Миочич

4. Исраэль Адесанья

5. Камару Усман

6. Даниэль Кормье

7. Александр Волкановски

8. Дастин Порье

9. Макс Холлоуэй

10. Конор Макгрегор

11. Джастин Гэтжи

12. Тони Фергюсон

13. Петр Ян

14. Роберт Уиттакер

15. Фрэнсис Нганну

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