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Петр Ян сделал вес перед поединком с Альдо

10 июля 2020, 16:31
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Российский боец ММА Петр Ян прошел процедуру взвешивания перед поединком с бразильцем Жозе Альдо на турнире UFC 251 в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Instagram UFC Russia, вес россиянина составил 61,2 кг. В активе 27-летнего Яна, выступающего в легчайшей категории, 14 побед (6 нокаутом) и одно поражение в ММА. У 33-летнего Альдо 28 побед (17 нокаутом) и 6 поражений.

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Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCdo0jrBS0Q/

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