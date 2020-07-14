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Петр Ян назвал лучшего боксера мира

14 июля 2020, 14:40
Василий Ломаченко. Фото Reuters
Василий Ломаченко. Фото Reuters
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Украинец Василий Ломаченко — лучший боксер мира на данный момент вне зависимости от весовой категории. Такое мнение в интервью «СЭ» выразил чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

— За боксом сейчас следите?

— В последнее время долгое время ничего нет. А так — смотрю, конечно. Слежу за Геннадием Головкиным, Канело, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами.

— Кто лучший вне зависимости от весовой категории?

— Ломаченко.

32-летний Ломаченко (14-1) — олимпийский чемпион в весовых категориях до 57 кг (2008) и до 60 кг (2012), чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (2014—2016), во 2-м полулегком весе по версии WBO (2016—2018), легком весе по версиям WBA, WBO и WBC (2019—н.в.). (Илья Андреев)

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