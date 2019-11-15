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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Отец и сын выступили на одном турнире Bellator. Оба победили

14:59

Израильские бойцы — Хаим Гозали и его сын Авив Гозали — одержали победы на турнире Bellator 234, который прошел в четверг в Тель-Авиве.

46-летний Хаим (12 побед, 6 поражений, 0 ничьих в ММА) победил 31-летнего россиянина Артура Пронина (16-4-0) в первом раунде, успешно проведя болевой прием на ногу. 18-летний Авив (4-0-0) выиграл у 21-летнего Заки Фатуллазаде (14-9-0) из Азербайджана удушающим в первом раунде.

Хаим Гозали выступает в полусреднем весе (до 77,1 кг), а Авив Гозали — в легком (до 70,3 кг).

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