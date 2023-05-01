ONE Championship прекращает переговоры с Франсисом Нганну

Глава лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонг сообщил, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) не подпишет контракт с лигой.

«Вчера я разговаривал с Франсисом почти три часа, — сказал Ситйодтонг в интервью South China Morning Post. — ONE решила выйти из процесса переговоров. После тщательных размышлений мы решили не делать окончательного предложения. Франсис — хороший парень и великий чемпион. Я желаю ему дальнейших успехов и процветания.

В конце концов, я почувствовал, что мы с Франсисом не полностью совпадаем по нефинансовым вопросам. В этом нет ничего личного. Это просто несовпадение взглядов".