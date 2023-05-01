Кай Кара-Франс и Амир Албази возглавят турнир UFC Fight Night 226

Третий номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс (24-10) и седьмой номер рейтинга Амир Албази (16-1) возглавят турнир UFC Fight Night 226, так как Джек Херманссон (23-8) получил травму и его бой с Брэндоном Алленом (21-5) отменился. Об этом сообщил журналист Кристофер Рейв в Twitter. Турнир состоится 3 июня на UFC Fight Night 226 в Лас-Вегасе, США.

Изначально Кара-Франс и Албази должны были провести трехраундовый поединок, но, из-за того что они возглавят турнир, их бой состоится в формате пяти раундов.

Кара-Франс прошлый бой проиграл чемпиону Брендану Морено (21-6) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 30 июля 2022-го на UFC 277 в Далласе, США.