Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:08

Кай Кара-Франс и Амир Албази возглавят турнир UFC Fight Night 226

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Третий номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс (24-10) и седьмой номер рейтинга Амир Албази (16-1) возглавят турнир UFC Fight Night 226, так как Джек Херманссон (23-8) получил травму и его бой с Брэндоном Алленом (21-5) отменился. Об этом сообщил журналист Кристофер Рейв в Twitter. Турнир состоится 3 июня на UFC Fight Night 226 в Лас-Вегасе, США.

Изначально Кара-Франс и Албази должны были провести трехраундовый поединок, но, из-за того что они возглавят турнир, их бой состоится в формате пяти раундов.

Кара-Франс прошлый бой проиграл чемпиону Брендану Морено (21-6) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 30 июля 2022-го на UFC 277 в Далласе, США.

Албази идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он одолел Алессандро Косту (12-3) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.
0
Читайте также
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
«Они говорили, что я слишком толстая». Звезду британской легкой атлетики доконал бодишейминг
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Эрдоган объявил название национального боевого самолета
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ONE Championship прекращает переговоры с Франсисом Нганну

Чед Мендес назвал причину завершения карьеры бойца: «С меня хватит».
Новости
RSS RSS
Все новости