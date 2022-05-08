Оливейра победил Гэтжи удушающим приемом в первом раунде на UFC 274

Бразилец Чарльз Оливейра победил американца Джастина Гэтжи в главном поединке турнира UFC 274.

Оливейра выиграл удушающим приемом в первом раунде.

32-летний бразилец не смог сделать вес перед поединком, превысив норму на 200 грамм. Из-за этого боец лишился титула чемпиона UFC в легком весе. Несмотря на то, что Оливейра победил Гэтжи, чемпионский пояс стал вакантным, однако бразилец является первым претендентом на титул.

На счету 32-летнего Оливейры 33 победы и 8 поражений в ММА. У 33-летнего Гэтжи — 23 победы и 4 поражения.