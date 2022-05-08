Чарльз Оливейра: «Я угроза всему моему дивизиону. Конор Макгрегор, я могу подраться и с тобой»

Оливейра после победы на Гэтжи заявил, что готов подраться с Макгрегором

Бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал победу над американцем Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC 274.

«Хей, кое-чего не хватает на мне. Чемпион здесь, и его имя Чарльз «Де Бронкс» Оливейра! Это послание всему моему дивизиона, я проблема для всех этих ребят.

Посмотрите на мою команду, посмотрите на меня, на мне должен быть пояс, чемпиона зовут Чарльз Оливейра! Дана, мне все равно, поставь перед мной кого угодно, эй, Конор Макгрегор, мы можем сделать это и с тобой!» — сказал Оливейра.

32-летний бразилец выиграл удушающим приемом в первом раунде.

Оливейра не смог сделать вес перед боем, превысив норму на 200 грамм. Из-за этого боец лишился титула чемпиона UFC в легком весе. Несмотря на то, что бразилец победил Гэтжи, чемпионский пояс стал вакантным, однако он является первым претендентом на титул.

На счету Оливейры 33 победы и 8 поражений в ММА. У 33-летнего Гэтжи — 23 победы и 4 поражения.