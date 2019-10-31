«Олежка слился и заблокировал меня. Убогий псевдосамурай». Дагестанский боксер оскорбил Тактарова в соцсетях

Чемпион России по боксу 2008 года в первом среднем весе Ханлар Азизов подверг жесткой критике бывшего бойца UFC Олега Тактарова.

Ранее Тактаров делал резкие высказывания в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Также Тактаров заявил, что готов возглавить российский фан-клуб ирландского бойца Конора Макгрегора, который на прошлой неделе на пресс-конференции позволил себе оскорбительные реплики в адрес дагестанцев.

— Как ожидалось, хваленая «генетика» Олежки Тактаров оказалась неспособной сподвигнуть величайшего спортсмЭна на «бесстрашие» и ответ за свои слова. Олежка ожидаемо слился и заблокировал меня в инсте (в Instagram. — Прим. «СЭ»), — в частности, написал Азизов. — Как говорится, иногда лучше жевать, чем говорить, и относится это расхожее выражение к организмам, не привыкшим к работе собственного интеллекта и слепо прущими за чьими то мнением и жаждой бабла. В том, что Олежка сегодня переобувается на лету по 100 раз на дню и меняет пилотки как в «Свадьбе в Малиновке», на самом деле нет ничего удивительного для персонажа с хамелеонской «генетикой».

— Просто Олежка захотел стать лицом бренда виски конора (Азизов пишет имя и фамилию ирландца с маленькой буквы. — Прим. «СЭ») в РФ. Задача не из простых, ибо конор не подозревает о физическом существовании Олежки, а рекомендовать убогого псевдосамурая ирландскому долбоклюю вообще некому, — отметил бывший боксер.

— Шумиха Олежке на руку и теперь он, нежно подползая снизу к новому хозяину, готов занять свою нишу в маркетинге ирландского животного, — написал Азизов. — Олеженька, дерзай, болезный! Это один из последних шансов в твоей жизни собрать кэш на жизненный финал в доме престарелых. Потому что, как только ты реально постареешь, наследные носители твоей «генетики» без раздумий сдадут тебя туда как пустую бутылку из-под виски. Просто потому что ты — товар.