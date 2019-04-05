Объявлен новый соперник Петра Яна в UFC

Российский боец UFC Петр Ян (12-1), представляющий клуб "Архангел Михаил", проведет следующий поединок 8 июня в Чикаго на турнире UFC 238. Его соперником станет американец Джимми Ривьера (22-3). 5 апреля Ян подписал контракт на бой.

Дебют Яна в UFC состоялся в июне 2018 года, и с тех пор он провел в организации четыре поединка и во всех победил. Бой с Ривьерой станет для него пятым за год. Сейчас Ян занимает девятую строчку рейтинга в легчайшем дивизионе UFC.

Ривьера обходит российского бойца в рейтинге UFC на две позиции. Под эгидой UFC он провел семь поединков, пять из которых выиграл. К бою с российским бойцом он подходит с поражением – в феврале этого года он решением судей уступил Алдажмейну Стерлингу (17-3).