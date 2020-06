Нурмагомедов считает, что Ян станет чемпионом UFC

На турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» пройдут три титульных боя. Мероприятие запланировано на 11 июля.

В полусреднем весе сразятся Камару Усман и Гилберт Бернс. В полулегком в реванше встретятся Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. В легчайшем весе станет известен новый чемпион. Петр Ян подерется с Жозе Алдо.

Чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов спрогнозировал победителей трех боев. Он сделал выбор в пользу Усмана, Холлоуэя и Яна.

Khabib predicts who will leave Fight Island with a belt after #UFC251 ?



