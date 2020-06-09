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Нурмагомедов считает, что Ян станет чемпионом UFC

22:51
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На турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» пройдут три титульных боя. Мероприятие запланировано на 11 июля.

В полусреднем весе сразятся Камару Усман и Гилберт Бернс. В полулегком в реванше встретятся Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. В легчайшем весе станет известен новый чемпион. Петр Ян подерется с Жозе Алдо.

Чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов спрогнозировал победителей трех боев. Он сделал выбор в пользу Усмана, Холлоуэя и Яна.

Петр Ян встретится с Жозе Алдо на UFC 251 11 июля

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