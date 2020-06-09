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Петр Ян встретится с Жозе Алдо на UFC 251 11 июля

19:34
Петр Ян.
Петр Ян.
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Турнир UFC 251 возглавит титульный бой в полусреднем весе между американцем Камару Усманом и бразильцем Гилбертом Бернсом, сообщает MMA Fighting. Мероприятие пройдет на «Бойцовском острове» в ОАЭ 11 июля. Также Усман подписал новый контракт с организацией на шесть боев.

В полулегком весе в реванше встретятся австралиец Александр Волкановски и американец Макс Холлоуэй. На UFC 245 Волкановски победил единогласным решением судей.

В легчайшем весе станет известен новый чемпион. Россиянин Петр Ян встретится с бразильцем Жозе Алдо.

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