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Новый пост Александра Емельяненко. Он записал его в «СЭ»

12:09

Российский боец Александр Емельяненко, побывавший в гостях у «СЭ», опубликовал в Instagram видео, в котором порассуждал о девушках и заимоотношениях между полами.

— Все девушки делятся на два вида, — сказал спортсмен. — Первый вид: обыкновенные девушки, имеющие все человеческие слабости и пороки. Второй вид: одна единственная девушка, имеющая слабости и превыше всего человеческого.

— В современном мире многие начинают отношения с фразы: «Идеальный мужчина должен быть таким, женщина такой», — подписал видео Емельяненко. — Я не знаю, каким должен быть мужчина и какой должна быть женщина. Но знаю точно, что совсем не идеальным. И уж точно не лучше всех. И еще эти двое ничего никому не должны. Они просто люди! Он мужчина, за которым хочется идти. Она женщина, которую хочется любить! Вот так!

Александр Емельяненко: «Могу нокаутировать Кокляева быстрее, чем за 5 секунд. Но зачем?»

В современном мире многие начинают отношения с фразы: «Идеальный мужчина должен быть таким, женщина такой». Я не знаю каким должен быть мужчина и какой должна быть женщина. Но знаю точно, что совсем не идеальным. И уж точно не лучше всех. И ещё эти двое, ничего никому не должны. Они просто люди! Он мужчина за которым хочется идти. Она женщина, которую хочется любить! Вот так! #Емельяненко #АЕ #Россия #любовь #семья #девушки

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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