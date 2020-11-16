Носов: «Яндиев попросил Харитонова извиниться, но был послан на три буквы»

Боец UFC Адам Яндиев пытался добиться извинений от Сергея Харитонова, рассказал «СЭ» бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо 2004 года Дмитрий Носов.

По словам Носова, Яндиев был недоволен тем, что Харитонов распространял слухи о том, что он не отдает долги. 13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул.

«Адам не понимал, что это долг, — сказал Носов. — Когда через полгода все вокруг стали говорить о том, что он должен, он сначала подумал, что это шутка. Он стал звонить Харитонову, искать его. Харитонов от него скрывался... Потом стали всякие люди, авторитеты выходить. То есть, это стало основной темой для обсуждений. Естественно, Адаму это было очень неприятно. Насколько знаю, он говорил Харитонову: «Ты мне в жизни очень помог, мы с тобой друзья, когда я встану на ноги, я помогу тебе еще больше».

«Далее Яндиев стал предупреждать Харитонова, что если тот продолжит данную историю, он будет с ним разговаривать по-другому, — отметил дзюдоист. — «Просто извинись, и давай забудем». Полгода они не могли увидеться. Все об этом знали, пошли разные слухи... Я посмотрел интервью Харитонова, где он сначала говорит, что Яндиев должен ему 600 тысяч, а потом — что миллион». «Так вот, Адам просил у него извинений до последнего. До тех пор, когда они вышли вдвоем. Адам сказал ему: «Извинись, и все». Но был послан на три буквы. После этого последовал удар», — сказал Носов.

«Я знаю точно, что мне сказал Адам — что когда он приехал, он встретил тренера Харитонова и сказал ему: «Позвони Харитонову, я его здесь все равно найду. Пусть он просто извинится. Просто извинится. И все — мы вообще все забудем. Сядем, поговорим, все выясним спокойно. Я клянусь, если он не извинится, вы знаете, что будет. Я мужчина. Я не позволю ему такие слова в свой адрес за спиной говорить», — рассказал призер Олимпиады. (Илья Андреев)

«Адам сказал: «Мне просто нужны извинения». Носов раскрыл новые подробности конфликта Яндиева и Харитонова