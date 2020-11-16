Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо 2004 года Дмитрий Носов считает, что Сергей Харитонов перед атакой Адама Яндиева своими движениями показывал, что готов к драке.

«Разговор был жестким сразу, — сказал Носов в интервью «СЭ». — Харитонов опустил подбородок, держал руки наготове. Люди, которые когда-либо участвовали в таких жестких разговорах, понимают, что это такое. А то, что девочки и люди, которые никогда в жизни не дрались, пишут про руки в карманах — я даже не хочу это комментировать».

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул. (Илья Андреев)

«Адам сказал: «Мне просто нужны извинения». Носов раскрыл новые подробности конфликта Яндиева и Харитонова